Происшествия

Островские полицейские раскрыли кражу лодки в деревне Рагозино

Сотрудниками ОМВД России по Островскому району раскрыта кража имущества в деревне Рагозино. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, поздним вечером 24 августа около деревни Рагозино Островского района с берега реки Великая путем срыва навесного замка была совершена кража лодки, принадлежавшей 72-летнему островичу. Общий ущерб - 20 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый - житель деревни Рубило, мужчина 1986 года рождения. При обыске у него изъяли похищенную лодку.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 «Кража» УК РФ. Расследование продолжается.