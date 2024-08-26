Происшествия

Трое молодых великолучан стали фигурантами уголовного дела за покупки за чужой счет

Очередное хищение денежных средств раскрыли сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию обратилась потерпевшая 1969 года рождения. Женщина сообщила, что накануне вечером потеряла свою банковскую карту, а после с нее похитили более 21 тысячи рублей. Неизвестный совершал бесконтактную оплату покупок в магазинах.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий с помощью камер видеонаблюдения по горячим следам установлены причастные лица. Ими оказались местные жители - 21-летний молодой человек и две великолучанки 20 и 19 лет.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Расследование продолжается