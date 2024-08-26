Трое молодых великолучан стали фигурантами уголовного дела за покупки за чужой счет

Очередное хищение денежных средств раскрыли сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В полицию обратилась потерпевшая 1969 года рождения. Женщина сообщила, что накануне вечером потеряла свою банковскую карту, а после с нее похитили более 21 тысячи рублей. Неизвестный совершал бесконтактную оплату покупок в магазинах.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий с помощью камер видеонаблюдения по горячим следам установлены причастные лица. Ими оказались местные жители - 21-летний молодой человек и две великолучанки 20 и 19 лет.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Расследование продолжается