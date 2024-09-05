Происшествия

Погибшими при пожаре в стругокрасненской деревне оказались дачники из Петербурга

Проверка по сообщению о гибели троих человек при пожаре проводится в Стругокрасненском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

7 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в дачном доме, расположенном в деревне Ксти Стругокрасненского округа тел 36-летнего мужчины и двух женщин 56 и 24 лет с признаками воздействия высоких температур.

Погибшими являются жители города Санкт-Петербурга, приехавшие на дачу для отдыха. По полученной следствием информации, причиной возгорания мог послужить аварийный режим работы электрооборудования.

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В настоящее время назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.