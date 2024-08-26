Происшествия

Три человека погибли при пожаре в стругокрасненской деревне Ксти

Три человека погибли при пожаре, который произошел в деревне Ксти Стругокрасненского муниципального округа 7 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 19:08. Произошло возгорание в жилом одноэтажном доме. В результате пожара дом выгорел изнутри по всей площади. При ликвидации пожара обнаружены погибшими две женщины и мужчина.

Возможной причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Псковской области

На месте происшествия работали 9 специалистов МЧС России и 4 единицы техники.