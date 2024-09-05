Происшествия

Житель Великих Лук отрезал знакомому прядь волос на почве ревности

Прокурор Великих Лук направил в суд уголовное дело в отношении 19-летнего жителя города, который избил своего знакомого из-за девушки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

В ходе дознания установлено, что в начале июня 2024 года обвиняемый, направляясь домой, встретил потерпевшего, с которым некоторое время назад произошел конфликт из-за девушки.

Увидев знакомого, молодой человек разозлился и решил выяснить отношения. Подойдя к потерпевшему, он сразу же начал бить его кулаками по лицу и голове, а также ногой по груди. После обвиняемый достал из сумки нож, высказал в адрес потерпевшего угрозу убийством, а именно, что сейчас зарежет его, после чего ножом отрезал у потерпевшего с головы прядь волос.

Нападающему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет и двух лет суммарно.