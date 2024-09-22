Происшествия

Великолучанка украла продукты из магазина, в котором ей продали тухлое мясо

38-летняя великолучанка заплатит штраф за воровство из магазина, в котором приобрела тухлое мясо. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Установлено, что в середине февраля женщина совершила хищение продуктов, средств для красоты, памперсов и мужского зонта. Товар сложила в продуктовую тележку, а потом, думая, что за ней никто не наблюдает, переложила в пакет.

Действия похитительницы зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в торговом зале.

В судебном заседания подсудимая вину в совершенном преступлении признала, раскаялась, возместила ущерб, причиненный магазину, принесла извинение потерпевшему, активно способствовала расследованию преступления, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

На вопрос, почему совершила преступление, пояснила, что так отомстила магазину за ранее купленное в нем тухлое мясо. Судьей принято решение о прекращении уголовного дела и назначении подсудимой судебного штрафа в размере 5 000 рублей.