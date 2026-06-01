Островские полицейские раскрыли кражу велосипеда из сарая

Островские полицейские, получив сообщение от потерпевшей, в кратчайшие сроки раскрыли кражу ее велосипеда, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, из сарая у дома в деревне Большое Приезжево Островского муниципального округа был похищен велосипед, принадлежащий пожилой местной жительнице. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицейскими, по горячим следам установлен подозреваемый в совершении данной кражи.

Им оказался безработный, ранее судимый житель деревни Большое Приезжево, мужчина 1987 года рождения. Похищенный у сельчанки велосипед он намеревался использовать в качестве запчастей для своего собственного «железного коня», но не успел. К нему с обыском прибыли сотрудники полиции. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Велосипед заявительницы изъят.