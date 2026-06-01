 
Происшествия

Махинаторы обманули жителя Псковской области под предлогом продажи электросамоката

Неизвестные злоумышленники, представляясь правоохранителями, сотрудниками банковской сферы и других организаций, по телефону и в мессенджерах обманным путем ввели в заблуждение нескольких жителей Пскова, Великих Лук, Псковского, Новоржевского и Себежского муниципальных округов, завладев их денежными средствами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УВМД России по Псковской области.

Махинаторы настоятельно рекомендовали собеседникам будто бы во избежание серьезных финансовых потерь незамедлительно перевести их сбережения на «безопасные счета», что те и сделали. Других доверчивых граждан мнимые доброжелатели обещали освободить от ответственности за оказание помощи неким террористам. А отдельных пользователей злоумышленники лишили денег под предлогом совершения на сайте операций купли-продажи товаров, в том числе электросамоката. 

В итоге потерпевшие лишились в обшей сложности свыше миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.

