Происшествия

Великолучанину грозит до шести лет тюрьмы за покупку алкоголя и закуски за чужой счет

41-летний великолучанин предстанет перед судом за хищение денежных средств с банковского счета (пункт «г» часть 3 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

В ходе следствия установлено, что в конце июля мужчина на территории города нашел утерянную банковскую карту.

Вместо того, чтобы обратиться в отдел полиции с заявлением об обнаружении чужой утерянной банковской карты, обвиняемый проследовал в магазин, в котором приобрел спиртные напитки и закуску, после чего оплатил сделанные им покупки на общую сумму около 4 000 рублей с помощью чужой банковской карты, совершив тем самым хищение денежных средств с банковского счета.

Санкция пункта «г» части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.