Происшествия

Гражданина Молдовы осудили за попытку провести более 50 кг наркотиков через госграницу в Псковской области

Гражданина Молдовы осудили на 12 лет за попытку провести в Россию через границу в Псковской области более 50 килограммов наркотиков в топливном баке автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСБ России по Псковской области

В законную силу вступил обвинительный приговор Псковского областного суда в отношении уроженца Республики Молдова.

Установлено, что осуждённый в 2023 году вступил с неустановленным лицом в преступный сговор, согласно которому на личном автомобиле попытался провезти на территорию России из Латвийской Республики через МАПП «Бурачки» скрытые в топливном баке наркотические вещества: 52 свёртка с гашишем и марихуаной общей массой более 50 килограммов. Наркотики изъяли сотрудники УФСБ России по Псковской области и Псковской таможни.

Фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и часть 3 статьи 30, частью 5 ст.атьи 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.