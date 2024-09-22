Происшествия

Продолжается розыск великолучанина в темно-синей жилетке

Александра Лобанова 1984 года рождения разыскивают в Великих Луках. По имеющимся данным, местонахождение великолучанина неизвестно с 22 марта 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, серые глаза. Мужчина был одет в темно-синюю жилетку, черную толстовку с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Лобанова, просят обратиться по телефонам: 8-906-223-11-28 - уголовный розыск, (8-811-53) 5-27-94 - дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.