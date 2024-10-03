Происшествия

Псковича задержали за кражу продуктов

Псковича 1952 года рождения, который похитил продукты из магазина 3 октября, задержали росгвардейцы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Росгвардии по Псковской области.

Около 11:00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии из гипермаркета на Рижском проспекте поступил сигнал «тревога». На место происшествия был направлен экипаж группы задержания.

В магазине росгвардейцы задержали псковича 1952 года рождения, который похитил из торгового зала продукты питания на сумму 2 000 рублей.

Росгвардейцы доставили задержанного в территориальный отдел полиции. Похищенное было изъято.