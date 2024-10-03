Происшествия

Шкафной пункт редуцирования газа не подлежит восстановлению в результате ДТП в Пскове

Шкафной пункт редуцирования газа, а также участки газопровода высокого и низкого давления в микрорайоне Паневик города Пскова после ДТП не подлежит восстановлению. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Газпром газораспределение Псков» в ответе на официальный запрос.

Для локализации аварии была оперативно прекращена подача природного газа в поврежденный участок сети. В результате инцидента без газа временно остались 230 домовладений.

В настоящее время специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» проводят работы по ремонту газораспределительной сети с целью восстановления подачи газа в пострадавшие домовладения.

Напомним, ранее винованик ДТП скрылся с места происшествия, оставив бампер своего транспортного средства с государственным номером.