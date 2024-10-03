Происшествия

Полиция будет расследовать дело о хищении денег с банковской карты великолучанина

Прокуратура города направила в ОМВД России по городу Великие Луки материал для возбуждения уголовного дела по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В ходе проверки установлено что возвращаясь с работы, мужчина обнаружил отсутствие своей банковской карты. Через непродолжительное время ему на телефон стали приходить уведомление о списании денежных средств в торговом центре «Апельсин».

Мужчина заблокировал свою банковскую карту, однако злоумышленники уже осуществили хищения денежных средств на сумму 3 386 рублей.