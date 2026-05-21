БПЛА сбили над Псковской областью

Беспилотные летательные аппараты сбили на Псковской областью сегодня в период с 07:00 до 15:00, сообщается в Мах Министерства обороны России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 196 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и над акваторией Каспийского моря», - говорится в сообщении.

Напомним, на территории Псковской области объявлена беспилотная опасность.

В аэропорту Пскова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.