Происшествия

Лысого мужчину со шрамом на виске ищут в Великих Луках

39-летний Виталий Ерошенков пропал в Великих Луках. Также мужчина может находиться в городе Валдай Новгородской области. С 30 сентября о его местонахождении ничего не известно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, лысый, серые глаза. Имеется шрам у левого виска.

Одежда: рубашка в голубую клетку с длинным рукавом, черная джинсовая куртка, черные спортивные штаны, черные сланцы. С собой была маленькая коричневая сумка через плечо.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефону: 8(911)353-84-97, 8(800)700-54-52 или 112.