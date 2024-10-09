Происшествия

Два дома горели в Псковской области из-за неосторожности с огнем

Нежилой дом горел в деревне Малая Гверстонь Печорского муниципального округа 12 октября, сообщение о пожаре поступило в 6:33. Предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнем. Пожар ликвидировали 8 сотрудников и 3 единицы техники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Псковской области

Вечером того же дня сотрудники МЧС потушили возгорание в жилом доме в деревне Беседино Великолукского района. Вероятно, причиной также стало неосторожное обращение с огнем.

13 октября произошло возгорание хозяйственной постройки в деревне Ручьевая Дедовичского района. Предполагается, что это связано с аварийным режимом работы электросети. К ликвидации привлекали 5 специалистов и 2 единицы техники.

В 20:46 того же дня сообщено о пожаре в жилом доме на улице Горького в Невеле. Предположительно, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Огнеборцы спасли дом и две постройки. Для тушения пожара работали 6 специалистов и 2 единицы техники.