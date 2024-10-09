Происшествия

Женщину задержали за кражу продуктов из магазина в Острове

Росгвардейцы задержали женщину за кражу продуктов из магазина в Острове 11 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипажу группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице 1 Мая в городе Острове – сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали гражданку, которая пронесла через кассовый узел продукты питания, при этом не заплатив за них. По факту кражи проводят проверку.