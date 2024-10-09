Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Готовим сами: Говяжьи щечки с воздушным пюре.
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Иван, белиссимо!
Встречаем Новый год в ресторане «Гельдт»
карта отдыха и туризма
Господин Рейтингомер
билеты на предпоказ фильма «Анора»
Набор на курсы в CoffeeStudio
животноводство в Новосокольниках
Кружки и секции для детей
нейросетевой Пушкин
Муниципальная реформа 2.0: впереди большая работа
Репортаж За достойный труд
Лонгрид мифы о молоке
Первый урожай черной смородины
 
 
 
ещё Происшествия 09.10.2024 11:000 Три человека спасены при возгорании жилого дома в Великих Луках 14.10.2024 13:520 Два дома горели в Псковской области из-за неосторожности с огнем 14.10.2024 13:380 Женщину задержали за кражу продуктов из магазина в Острове 14.10.2024 12:210 Два синтезатора пытался незаконно провезти в Псковскую область литовец 14.10.2024 10:560 Контейнер горел на улице Западной в Пскове 13.10.2024 15:400 Мужчина погиб из-за неосторожного обращения с огнем в Стругах Красных
 
 
 
Самое популярное 07.10.2024 09:300 Труп женщины нашли во дворе на Рижском проспекте в Пскове 09.10.2024 08:500 В поезде, следовавшем из Псковской области, обнаружили взрывное устройство - Mash 07.10.2024 13:015 Стало известно, кого могут делегировать в Совет Федерации от Псковской области вместо Андрея Турчака 07.10.2024 22:580 Полиция назвала цель следственного эксперимента в Пскове с перекрытием улицы 09.10.2024 15:028 Научно-образовательный центр мирового уровня хотят создать в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Женщину задержали за кражу продуктов из магазина в Острове

14.10.2024 13:38|ПсковКомментариев: 0

Росгвардейцы задержали женщину за кражу продуктов из магазина в Острове 11 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области. 

Экипажу группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице 1 Мая в городе Острове – сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали гражданку, которая пронесла через кассовый узел продукты питания, при этом не заплатив за них. По факту кражи проводят проверку. 

Теги: #кража #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли всем горожанам принимать участие в субботниках?
В опросе приняло участие 279 человек
14.10.2024, 13:520 Два дома горели в Псковской области из-за неосторожности с огнем 14.10.2024, 13:470 В Псковском музее отметили Покров 14.10.2024, 13:380 Женщину задержали за кражу продуктов из магазина в Острове 14.10.2024, 13:280 Благодарность за качественный ремонт плюсской школы вручил подрядчику Александр Котов
14.10.2024, 13:240 Поезд Дно - Новосокольники не будет курсировать 29 октября 14.10.2024, 13:180 Рисунки на стене и подпольные шахты - что находят во время реставрации псковских памятников 14.10.2024, 13:060 В России предложили ввести повсеместный императивный мандат 14.10.2024, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Новый сенатор на подходе, школьные карантины и нужны ли новые партии в России 
14.10.2024, 12:590 В псковский аэропорт поступила новая техника 14.10.2024, 12:570 Только 30% псковичей готовы принимать участие в исследованиях на работе — опрос 14.10.2024, 12:550 «Постскриптум»: Новый сенатор на подходе, школьные карантины и нужны ли новые партии в России  14.10.2024, 12:540 Тямшанская гимназия не смогла убедить Псковское УФАС признать ИП недобросовестным 
14.10.2024, 12:440 Псковская таможня отдаст в добрые руки двух лабрадоров-ретриверов 14.10.2024, 12:390 Руководство ФК «Луки-Энергия» не приняло отставку главного тренера после разгромного поражения 14.10.2024, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Квадробер — лучший друг человека 14.10.2024, 12:210 Два синтезатора пытался незаконно провезти в Псковскую область литовец
14.10.2024, 12:140 Спектакли Калининградского театра кукол в Пскове посетили 1 200 зрителей 14.10.2024, 12:080 На единое пособие в 2025 году запланировали более 1,4 трлн рублей 14.10.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 14 октября 14.10.2024, 11:540 До +10 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 15 октября
14.10.2024, 11:440 Доходы бюджета в 2025 году могут быть на 12% выше оценок поступлений 2024 года 14.10.2024, 11:330 Более 2 тысяч работающих родителей получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в Псковской области 14.10.2024, 11:190 «ГорДозор»: Квадробер - лучший друг человека 14.10.2024, 11:080 X5 Group внедрила решение Т1 Иннотех для управления внутренним аудитом, комплаенс, рисками и контрольными процедурами
14.10.2024, 10:560 Контейнер горел на улице Западной в Пскове 14.10.2024, 10:430 Псковские предприятия стали на 57% чаще размещать вакансии для молодых — аналитики 14.10.2024, 10:340 Росздравнадзор опровергает заявления о нехватке антибиотиков в аптеках 14.10.2024, 10:280 В микрорайоне города Дно Черемушки завершен монтаж теплотрассы
14.10.2024, 10:270 Карта сбита 14.10.2024, 10:190 Только 4% псковичей планируют брать отпуск зимой — опрос 14.10.2024, 10:100 В Псковской области стартует диктант на тему, о которой лучше не знать 14.10.2024, 09:590 Команда «Звезда» в Пскове одержала победу в первой игре НХЛ 50+
14.10.2024, 09:470 Россиян в ноябре ожидает четырехдневная рабочая неделя 14.10.2024, 09:450 Студенты заканчивают строительство часовни на Духовой горе Опочецкого округа 14.10.2024, 09:353 Псковская область заняла 60-е место в рейтинге регионов по материальному благополучию населения 14.10.2024, 09:300 Минфин хочет усилить контроль за получателями бюджетных средств
14.10.2024, 09:020 Две девушки пострадали в аварии с фурой и загоревшейся легковушкой в Псковской области 14.10.2024, 09:000 Автоэксперты назвали причины взрывов на заправках 14.10.2024, 08:510 Опочка отмечает 610-летие 14.10.2024, 08:400 Эколог перечислила животных, которые могут исчезнуть в России
14.10.2024, 08:202 В Кремле рассказали об идее ввести налог на бездетность 14.10.2024, 08:002 В РФ испытали защиту от атаки квантовых компьютеров 14.10.2024, 07:300 День работников заповедного дела празднуют в России 14.10.2024, 07:000 Покров Пресвятой Богородицы отмечают верующие 14 октября
13.10.2024, 22:000 Скорость движения ограничат на двух участках трассы Р-23 «Псков» 13 октября 13.10.2024, 21:400 Псковские каратисты привезут домой 15 медалей с соревнований в Петербурге 13.10.2024, 21:200 Завершились гастроли Калининградского театра кукол в Пскове 13.10.2024, 21:050 Архитектурная подсветка появилась на здании администрации города Пскова
13.10.2024, 21:001 Фотофакт: Утки плавают в псковских лужах 13.10.2024, 20:400 В Пскове прошел 122-ой забег «5 верст» 13.10.2024, 20:200 Молебен в честь праздника Покрова состоится в храме Псково-Печерского монастыря 13.10.2024, 20:000 Псковский поставщик продукции для монтажа трубопроводов перешёл в женские руки
13.10.2024, 19:400 Скончался создатель банка «СБС-агро» Александр Смоленский 13.10.2024, 19:201 Завод крупнейшего производителя водки в России лишили лицензии 13.10.2024, 19:000 Чего нужно избегать при термических ожогах, напомнили псковичам в МЧС 13.10.2024, 18:400 Псковские гребцы завоевали бронзу и серебро на соревнованиях в Махачкале
13.10.2024, 18:201 Под ведущей программы «Время» сломался стул в прямом эфире 13.10.2024, 18:000 Субботник в усадьбе Строганова в порховской деревне Волышово прошел 13 октября 13.10.2024, 17:400 Частица мощей Матроны Московской прибудет в Великие Луки 18 октября 13.10.2024, 17:201 Пол декоративного вагона рухнул во время съемок фильма «Василий Тёркин»
13.10.2024, 17:000 Продукции более чем на 30 млрд рублей произвели аграрии Псковской области 13.10.2024, 16:400 Псковичка обнаружила на даче огромное гнездо шершней. ФОТО 13.10.2024, 16:200 Автор памятника Арине Родионовне рассказал, как «лепил няню из глины Пушкина»   13.10.2024, 16:000 Михаил Ведерников: В этом году мы ожидаем 125 тысяч тонн зерновых и 19 тысяч тонн овощей
13.10.2024, 15:400 Мужчина погиб из-за неосторожного обращения с огнем в Стругах Красных 13.10.2024, 15:200 Наталья Федорова: Работать в сельском хозяйстве - значит отдавать земле знания и полученный от предков опыт 13.10.2024, 14:554 Памятник самой известной няне России открыли близ музея-заповедника «Михайловское» 13.10.2024, 14:400 На студенческой Вахте Памяти в Псковской области нашли солдатский медальон
13.10.2024, 14:200 Пропавшего мужчину в полосатой футболке из Дедовичей нашли мертвым 13.10.2024, 14:000 Игорь Иванов: Работники сельского хозяйства продолжают традиции наших предков 13.10.2024, 13:400 До +11 градусов прогреется воздух 14 октября в Псковской области 13.10.2024, 13:200 Старт дан: в Новосокольническом районе фермер развивает мясное животноводство
13.10.2024, 13:000 В Роскачестве рассказали, что делать с дискриминацией на собеседовании 13.10.2024, 12:400 Фотофакт. Триколор на небосводе запечатлела псковичка 13.10.2024, 12:200 Александр Козловский: Вопросы пенсий остаются одними из основных 13.10.2024, 12:000 Гинцбург: Вакцина от рака подавляет развитие опухоли
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru