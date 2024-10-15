Происшествия

Псковичку наказали за фиктивное проведение экзамена по русскому языку для иностранцев

Гражданина Республики Таджикистан выдворили из России за незаконное получение документов, а жительницу Псковской области приговорили к условному сроку за проведение фиктивного экзамена по русскому языку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото: УФСБ России по Псковской области

Управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области аннулировало разрешение на временное проживание в Российской Федерации гражданину Республики Таджикистан. Документ был получен незаконно при помощи лица, осужденного по результатам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Псковской области по пункту «в» части 2 статьи 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции лицом с использованием своего служебного положения).

Установлено, что иностранец предоставил в управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области заведомо ложные сведения о себе, а именно сертификат «О владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации», выданный ему по результатам фиктивной сдачи комплексного экзамена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина».

Псковский городской суд назначил жительнице Псковской области, организовавшей проведение фиктивного экзамена, наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком 2 года. Гражданин Таджикистана выдворен за пределы Российской Федерации.