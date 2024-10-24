Происшествия

Сбежавший в очередной раз подросток из псковской Родины состоит на учете в ПДН

Сбежавший в очередной раз 14-летний пскович Даниил Васильев состоит на профилактическом учете в подразделении полиции по работе с несовершеннолетними. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

«Мальчик состоит на профилактическом учете в ПДН, работа с семьей ведется. Семья у мальчика не асоциальная, благополучная. Причины побега по этическим соображениям разглашать не будем», - рассказали в УМВД.

Напомним, в последний раз подросток ушел из дома без разрешения родителей 23 октября в деревня Родина Псковского района. На текущий момент его разыскивает ОМВД.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Даниила Васильева просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Контактные телефоны: 593-300.