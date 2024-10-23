Несовершеннолетнего псковича разыскивают в деревне Родина

ОМВД России по Псковскому району осуществляет розыск несовершеннолетнего Даниила Васильева, 2010 года рождения, который 23 октября 2024 года ушел из дома без разрешения родителей, по месту жительства в деревня Родина Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМВД.
Фото: ОМВД России по Псковской области
С 23 октября 2024 года его местонахождение неизвестно.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Даниила Васильева просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Контактные телефоны: 593-300.