Общество

Несовершеннолетнего псковича разыскивают в деревне Родина

ОМВД России по Псковскому району осуществляет розыск несовершеннолетнего Даниила Васильева, 2010 года рождения, который 23 октября 2024 года ушел из дома без разрешения родителей, по месту жительства в деревня Родина Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМВД.

Фото: ОМВД России по Псковской области

С 23 октября 2024 года его местонахождение неизвестно.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Даниила Васильева просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Контактные телефоны: 593-300.