Происшествия

Безработный пскович ограбил магазин на Рижском проспекте

Безработный пскович открыто похитил продукты из магазина 24 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Пскове из торгового зала магазина по Рижскому проспекту неизвестный посетитель без применения насилия открыто похитил продукты.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый житель Псковского района, мужчина 1985 года рождения.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Ведется следствие.