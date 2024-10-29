Происшествия

В Пскове с подрядчика взыскивают долги в виде земельного участка с многоэтажкой

ПАО «Россети Северо-Запад» взыскивает долги с ООО «Спецстрой» в виде земельного участка с многоэтажкой в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

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В суде рассматривается дело по иску судебного пристава-исполнителя отделения судебных приставов города Пскова к ООО «Спецстрой» об обращении взыскания на земельный участок, на котором расположен введенный в эксплуатацию жилой многоквартирный дом

Согласно исковому заявлению в отделении судебных приставов Пскова на исполнении находится исполнительное производство о взыскание с ООО «Спецстрой» задолженности с должника в пользу ПАО «Россети Северо-Запад» в размере 3 290 294 рубля.

В ходе исполнительных действий судебный пристав – исполнитель Пскова установил, что в собственности должника находится земельный участок по адресу: город Псков, улица Юбилейная, 41, на которой в последующим наложил арест.

Учитывая наличие непогашенной задолженности судебный пристав –исполнитель обратился в суд с иском об обращении взыскания на данный земельный участок.

Согласно поступившим документам с ППК «Роскадастр» на данном земельном участке расположен многоквартирный кирпичный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в цокольном этаже, введенный в эксплуатацию в 2016 году.

Следующее судебный процесс по делу №А52- 4826/2024 состоится 31 октября.