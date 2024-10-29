Происшествия

Две матери в Псковской области ответили в суде за неуплату алиментов

Островский городской суд рассмотрел дела против женщин, которые обвиняются в неуплате алиментов на своих несовершеннолетних детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что обе женщины были лишены родительских прав и обязаны были выплачивать алименты, равные прожиточному минимуму. При этом размер алиментов должен был индексироваться с учетом роста прожиточного минимума.

Несмотря на возбуждение исполнительных производств и административные наказания за неуплату алиментов обе подсудимые, будучи трудоспособными, продолжали уклоняться от выплаты. В суде они признали свою вину.

Одной женщине назначили наказание в виде 1 года 2 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в пользу государства. Вторая получила 6 месяцев исправительных работ с аналогичным удержанием.