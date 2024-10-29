Происшествия

Труп мужчины нашли под полом частного дома в Куньинском районе, задержан подозреваемый

В грунте под деревянным полом одного из частных домов в деревне Горка Куньинского района 30 октября правоохранители обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, к совершению преступления причастен местный житель, хозяин дома, где обнаружено тело погибшего, у которого пострадавший был в гостях. Во время распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый несколько раз ударил собутыльника руками по голове, от чего пострадавший скончался на месте происшествия.

С целью сокрытия следов преступления фигурант сжег одежду погибшего, а тело прикопал под полом своего частного дома, после чего покинул свое жилье.

Следователи территориального следственного отдела осмотрели место происшествия, изъяли биологические следы и иные объекты, имеющие значение для следствия, допросили свидетелей и назначили необходимые судебные экспертизы.

Фигуранта задержали в процессуальном порядке, ему предъявили обвинение в совершении указанного преступления и по ходатайству следователя судом избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств расследуемого преступления.