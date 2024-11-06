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Отравившийся пропаном подросток в Островском районе скончался до приезда скорой помощи

Подросток, вдохнувший пропан в Островском районе, скончался до приезда скорой помощи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Псковской области.

Стоит отметить, что подросток во время инцидента был не один.

«Вдохнул газ один подросток, который скончался до прибытия скорой помощи. Симптомов отравления у других ребят, 17 и 18 лет, не было, у одного из них только болел живот. Их привезли на осмотр полицейские», - рассказали в комитете.

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Напомним, установление обстоятельств по факту гибели подростка контролирует прокуратура.