Отравившийся пропаном подросток в Островском районе скончался до приезда скорой помощи

Подросток, вдохнувший пропан в Островском районе, скончался до приезда скорой помощи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Псковской области.
Стоит отметить, что подросток во время инцидента был не один.
«Вдохнул газ один подросток, который скончался до прибытия скорой помощи. Симптомов отравления у других ребят, 17 и 18 лет, не было, у одного из них только болел живот. Их привезли на осмотр полицейские», - рассказали в комитете.
Напомним, установление обстоятельств по факту гибели подростка контролирует прокуратура.