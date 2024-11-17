Хозяйственная постройка горела в Пскове из-за небезопасного использования печи

Хозяйственная постройка горела на Завеличенской набережной в Пскове 16 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МЧС РФ по Псковской области.
Фото здесь и далее: МЧС России по Псковской области
Информация о возгорании поступила в ведомство в 18:30. Возможной причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Пожар ликвидировали семь специалистов и две единицы техники.
А 17 ноября в 17:00 в ведомство поступило сообщение о возгорании в хозяйственной постройке в деревне Пристань-2 Псковского района. Возможной причиной стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.
Огнеборцы спасли хозяйственную постройку. Пожар ликвидировали семь специалистов и две единицы техники.