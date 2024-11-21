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Бастрыкин поручил провести проверку по обращению сироты из Пскова о нарушении его жилищных прав

Председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению сироты из города Пскова о нарушении его жилищных прав. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра СК России.

В приемную председателя СК России «ВКонтакте» обратился сирота из города Пскова по вопросу необеспечения его положенным по закону жильем. На протяжении десяти лет молодой человек состоит в специализированной очереди и имеет номер 439. Несмотря на судебное решение, до настоящего времени его права не реализованы. Заявитель вынужден арендовать квартиру за свой счет, что для него финансово затруднительно.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.