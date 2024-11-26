Псковичи избили знакомого у памятника Невскому и получили условные сроки

Наказание в виде условного лишения свободы будут отбывать жители города Пскова, избившие своего знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.
В судебном заседании установлено, что в декабре 2022 года в утреннее время злоумышленники, находясь вблизи памятника Александру Невскому на горе Соколиха, ногами и руками избили знакомого по голове и телу.
Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, ряда смягчающих обстоятельств (молодой возраст обвиняемых) и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, назначил виновникам наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Приговор суда по пункту «г» части 2 статьи 112 УК РФ пока не вступил в законную силу.