Происшествия

Псковичи избили знакомого у памятника Невскому и получили условные сроки

Наказание в виде условного лишения свободы будут отбывать жители города Пскова, избившие своего знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

В судебном заседании установлено, что в декабре 2022 года в утреннее время злоумышленники, находясь вблизи памятника Александру Невскому на горе Соколиха, ногами и руками избили знакомого по голове и телу.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, ряда смягчающих обстоятельств (молодой возраст обвиняемых) и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, назначил виновникам наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор суда по пункту «г» части 2 статьи 112 УК РФ пока не вступил в законную силу.