Происшествия

Молодая петербурженка может лишиться свободы за покупку наркотиков вблизи псковской деревни

21-летняя жительница Санкт-Петербурга может лишиться свободы за покупку наркотиков вблизи псковской деревни (часть 2 статьи 228 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

В ходе следствия установлено, что злоумышленница в августе вблизи деревни Подборовье Псковского района забрала из тайника «закладку», тем самым незаконно приобрела наркотическое средство массой 1,88 грамма, что является крупным размером, с целью употребления. После девушку задержали сотрудники правоохранительных органов.

Санкция части 2 статьи 228 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.