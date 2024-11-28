Происшествия

Серийную похитительницу продуктов заключили под стражу в Пскове

Прокурор города Пскова направил в суд уголовное дело в отношении 24-летней жительницы города, которая обвиняется в совершении серии краж из магазинов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

В ходе расследования установлено, что в период с 1 по 15 сентября текущего года обвиняемая систематически посещала магазины города, где выбирала товар, который затем помещала в сумку. После этого она проходила через кассовую зону, не оплачивая товар, тем самым совершая кражу.

Обвиняемая совершила три кражи до того, как была задержана сотрудниками полиции.

Санкция статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.