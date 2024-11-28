Происшествия

Более шести миллионов рублей лишились псковичи после общения с мошенниками

Злоумышленники обманным путем завладели сбережениями ряда жителей Пскова, Великих Лук, Псковского и Порховского районов на общую сумму более шести миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым жителям региона под видом правоохранителей, сотрудников банковской сферы и других организаций звонили незнакомцы. И в ходе общения под разными предлогами завладели их денежными средствами на общую сумму свыше шести миллионов рублей. В частности, аферисты предложили собеседникам якобы для предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов перевести деньги на «безопасный счет», что те и сделали. Нечистые на руку лица обещали также организовать для собеседников дополнительный заработок в Сети.

Потерпевшие, среди которых были и пенсионеры, обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.