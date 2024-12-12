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Жительница Локнянского округа лишилась свободы за неуплату своему ребенку 84 тысяч рублей

37-летная жительница Локнянского муниципального округа приговорена к наказанию в виде лишения свободы за неуплату средств на содержание ребенка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре округа.

В судебном заседании установлено, что подсудимая с 2020 года обязана к уплате алиментов на содержание несовершеннолетней дочери ежемесячно. Однако в нарушение решения суда, будучи привлеченной к административной ответственности за неуплату алиментов по статье 5.35.1 КоАП РФ, являясь трудоспособной, в период с февраля по май алименты не выплачивала, добровольной материальной помощи ребенку не оказывала, мер к официальному трудоустройству не принимала. Задолженность по алиментам за указанный период составила 84 107 рублей.

Бежаницкий районной суд назначил ей наказание в виде 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения с зачетом 19 дней лишения свободы по предыдущему приговору.