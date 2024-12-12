Происшествия

В Великих Луках трое местных жителей лишились около миллиона рублей из-за мошенников

Трое великолучаненов лишились денег из-за схем мошенников. В общем сложности у местных жителей украли около миллиона рублей, используя при этом совершенно разные способы убеждения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в декабре 2024 года дни в Великих Луках нескольким местным жителям неизвестные лица и под разными предлогами завладели их сбережениями. Одним собеседникам они предложили дополнительный заработок в Интернете за счет инвестиций. Другим, чтобы избежать серьезных финансовых потерь, настоятельно рекомендовали срочно перевести денежные средства на «безопасные счета». А кто-то из пользователей

Великолучане последовали «наставлениям» аферистов и не досчитались в общей сложности порядка миллиона рублей. Они обратились за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. Возбуждены уголовные дела. Ведется следствие, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.