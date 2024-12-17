Происшествия

Жительница Печор скрыла факт наличия гражданства Эстонии и понесет наказание

В Печорах местная жительница подозревается в неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Псковский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Псковской области возбудил уголовное дело в отношении местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного статьей 330.2 УК РФ

По версии следствия, в сентябре 2021 года подозреваемая, являясь гражданкой Российской Федерации, приобрела гражданство Эстонской Республики и получила паспорт этой страны, в связи с чем была обязана в течение 60 дней направить в территориальный отдел внутренних дел уведомление о наличии у нее гражданства иностранного государства.

Не желая ставить в известность органы государственной власти о наличии второго гражданства и намереваясь скрыть этот факт, женщина требования законодательства Российской Федерации проигнорировала и в период с сентября 2021 года по декабрь 2024 года необходимые сведения не сообщала. В декабре 2024 года противоправную деятельность подозреваемой выявили сотрудники ФСБ России по Псковской области.

По уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы.

Санкция по данной статье может быть в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до одного года либо обязательными работами на срок до четырехсот часов.