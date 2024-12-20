Происшествия

Мужчину осудили на 3 года тюрьмы за контрабанду наркотиков в Псковскую область

Мужчину осудили на 3 года колонии общего режима за хранение и контрабанду наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Себежском районном суде.

Себежский районный суд Псковской области рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьей 228 частью 1, статьей 229.1 частью 2 пунктом «в» УК РФ, а именно: незаконное хранение наркотического средства и совершение контрабанды наркотиков.

Согласно материалам уголовного дела, в рамках таможенного контроля в автомобиле, принадлежащем подсудимому, сотрудники таможенного поста МАПП «Бурачки» обнаружили упаковки с веществом растительного происхождения. В соответствии со справками об исследовании, это вещество содержало наркотическое средство тетрагидроканнабинол общей массой 0,091 грамма.

Кроме того, мужчина незаконно хранил без цели сбыта для личного употребления в транспортном средстве, расположенном под передним пассажирским сиденьем, растительное вещество, содержащее тетрагидроканнабинол, также общей массой 0,091 грамма.

Приговором суда гражданина признали виновным в совершении преступлений и назначили наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.