Происшествия

Псковичке грозит 2 года лишения свободы за удар знакомого бутылкой по шее

Прокурор признал законным решение органа дознания о возбуждении уголовного дела по факту причинения лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пыталовского района.

По данным следствия, женщина, находясь у себя дома, решила нанести вред своему знакомому, ударив его стеклянной бутылкой в область шеи. В результате удара мужчине был причинен легкий вред здоровью, что подтвердило заключение судебно-медицинской экспертизы.

Теперь дознавателем ГД ОМВД России по Пыталовскому району возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ, которая касается умышленного причинения легкого вреда здоровью. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.