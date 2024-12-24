Происшествия

Девушку в Пскове задержали за попытку украсть детские товары

В Пскове сотрудники Росгвардии 25 декабря задержали подозреваемую в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 16.00 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил информацию о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали псковичку 2002 года рождения, которая пронесла через кассовый узел детские товары.

По факту хищения проводится проверка.