Происшествия

За производство наркотиков в Пскове осудили пятерых человек

Псковский областной суд постановил обвинительный приговор в отношении пяти человек, признанных виновными в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Кроме того, один из осужденных признан виновным в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов.

Каждому назначено наказание в виде реального лишения свободы. Судом конфисковано имущество, используемое осуждёнными в целях оборудования и обеспечения деятельности нарколаборатории, а также денежные средства, полученные в результате совершения преступления.