Происшествия

Двое великолучан нашли банковскую карту, оплатили пиццу и получили штраф

Два великолучанина оштрафованы за кражу денег с банковской карты (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

В ходе судебного следствия установлено, что 6 августа 2024 года один из обвиняемых обнаружил на тротуаре на улице Вокзальной в городе Великие Луки утерянную банковскую карту, он сообщил об этом своему другу. Действуя совместно, мужчины пошли по магазинам, где расплачивались найденной банковской картой путем бесконтактной оплаты товаров, а также заказали пиццу. Они потратили более 2 600 рублей.

Великолукский городской суд постановил обвинительный приговор. Осужденным назначено наказание в виде штрафов в размере 10 000 рублей и 11 000 рублей.