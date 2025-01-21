Происшествия

Собаку подбросили в Дом культуры в деревне Родина

Неизвестные подбросили собаку в Дом культуры 21 января в деревне Родина. Об этом сообщили в группе «Родинский Дом Культуры "Арт-Резиденция Берег Родины".» в соцсети «ВКонтаке».

Фото здесь и далее: «Родинский Дом Культуры "Арт-Резиденция Берег Родины"» / «ВКонтаке».

Инцидент произошел в 18:18, когда автомобиль подъехал к зданию, и из него вынесли животное. Благодаря камерам видеонаблюдения сотрудники Дома культуры смогли зафиксировать происходящее.

Собака оказалась пожилой, но дружелюбной. На данный момент она находится в безопасном месте, ей предоставлено питание и временное укрытие. Однако животному необходим постоянный дом.

Дом культуры обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь в поисках хозяина для собаки. Если вы готовы принять ее в свою семью или предложить временное жилье, необходимо написать в личные сообщения.

«Не оставайтесь равнодушными! Вместе мы сможем найти для него любящую семью»,-отметили в ДК.