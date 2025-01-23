Происшествия

Псковичку задержали за кражу гигиенических средств из магазина на Рижском проспекте

Женщину, подозреваемую в хищении, задержали в Пскове 23 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

В 21:29 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии из магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «тревога». На место происшествия был направлен экипаж группы задержания.

В магазине росгвардейцы задержали гражданку 1980 года рождения, которая пронесла через кассовый узел продукты и гигиенические средства, при этом не заплатив за них.

По факту хищения проводится проверка.