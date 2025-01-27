Происшествия

Пскович «развел» знакомую на два iPhone и предстанет перед судом

Житель Пскова предстанет перед судом за кражу двух смартфонов Apple iPhone, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в июне 2022 года к управляющей магазина бытовой техники на территории Пскова обратился мужчина, с которым они находились в приятельских отношениях. Мужчина попросил передать ему для подарков знакомым два смартфона Apple iPhone 12, он обещал оплатить покупки в этот же день.

Управляющая магазином, не подозревая о преступных намерениях злоумышленника, передала без оплаты два смартфона на общую сумму 124 698 рублей. Однако преступник в указанный день оплату приобретенных смартфонов не произвел.

Неоднократные попытки девушки на протяжении почти 2 лет призвать злодея к совести вернуть денежные средства не увенчались успехом, ей пришлось внести в кассу личные сбережения и обратиться в полицию.

Мужчина виновным себя не признал. Однако органом следствия добыто достаточно доказательств, свидетельствующих о его виновности. Кроме того, установлено, что один из похищенных iPhone находился практически два года в его пользовании.

Заместитель прокурора города Пскова обвинительное заключение утвердил, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.