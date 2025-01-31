Происшествия

Хозяина напавшей на маленького псковича собаки обвиняют в неоказании помощи ребенку

Мужчину будут судить за неоказание помощи ребенку, которого покусала собака в деревне Неелово Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В Псковский районный суд поступило исковое заявление заместителя прокурора Псковского района в интересах несовершеннолетнего о взыскании компенсации морального вреда вследствие укуса собаки.

В обоснование заявленных требований указано, что несовершеннолетний ехал на велосипеде возле магазина в деревне Неелово Псковского района. Мимо него проходил мужчина с большой собакой. Животное накинулось на ребенка, он упал с велосипеда, собака укусила ребенка за ногу, в результате чего несовершеннолетний получил телесные повреждения в виде ран, ссадин и кровоподтека в области колена. Мужчина с собакой ушел, не оказав ребенку помощи.

«В связи с полученной травмой несовершеннолетнему причинены физические и нравственные страдания», - отметили в пресс-службе судов.

В соответствии с действующим законодательством, право прокурора на обращение в суд в интересах несовершеннолетнего гражданина не зависит от наличия или отсутствия законного представителя, обладающего правом на такое обращение, но не использующего его.

С учетом указанных обстоятельств, заместитель прокурора района, действуя в интересах несовершеннолетнего, обратился в суд с исковым заявлением к хозяину собаки о взыскании компенсации морального вреда в сумме 250 000 рублей.

Исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 26 февраля в 11:00.