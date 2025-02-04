Происшествия

Распространявшему в Пскове наркотики петербуржцу грозит до 20 лет тюрьмы

Заместитель прокурора Псковской области направил в суд уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Санкт-Петербурга по факту сбыта наркотиков в крупном размере в составе организованной группы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе предварительного следствия установили, что в мае-июне 2024 года обвиняемый в составе организованной преступной группы совершил на территории города Пскова и Псковского района 423 особо тяжких преступлений по незаконному сбыту наркотических средств путем их «закладок» в тайники и передал необходимые сведения об их расположении своим соучастникам для последующей передачи потребителям.

В результате своевременно проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось пресечь преступную деятельность и изъять из незаконного оборота более 1,5 кг наркотических средств растительного и синтетического происхождения.

Злоумышленнику предъявили обвинение в совершении 162 преступлений по части 3 статьи 30, пункта «а» части 4 статьи 228.1 УК РФ, и 261 преступления по части 3 статьи 30, пунктов «а, г» части 4 статьи 228.1 УК РФ – незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы с использованием сети «Интернет» в значительном и крупном размерах. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Уголовное дело передали в суд. Расследование в отношении других участников организованной группы не завершено, проводятся необходимые следственные действия по установлению личностей виновных лиц.