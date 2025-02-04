Происшествия

Фальшивая пятитысячная купюра была найдена в выручке городского магазина в Пскове

Пятитысячная банкнота с признаками подделки изъята полицией в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по городу Пскову.

Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть! Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность!», - обратили внимание в полиции.

Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефонам 02, 112