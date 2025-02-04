Происшествия

Около пяти миллионов рублей лишились псковичи после звонков от махинаторов

В результате мошеннических действий неустановленных людей несколько жителей Псковской области не досчитались в общей сложности около пяти миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Пыталово, Псковского, Великолукского и Дедовичского районов звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками банков и других организаций. И под разными предлогами завладели их денежными средствами.

В частности, искателям «быстрых» денег махинаторы предложили дополнительные заработки на интернет-платформах. Другим собеседникам они сообщили, что кто-то будто бы собирается совершить попытку несанкционированного оформления на них кредитов, в связи с чем следует срочно перевести деньги на «безопасные счета». А кого-то аферисты обманули при осуществлении операций купли-продажи товаров в Сети.

В итоге потерпевшие, среди которых оказались и пенсионеры, потеряли в совокупности около пяти миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе следствия.