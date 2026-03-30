 
Происшествия

Более двух миллионов рублей перевели мошенникам жители Псковской области

Ряд жителей Псковской области поддался на уловки мошенников и лишился в общей сложности более двух миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, нескольким жителям Великих Лук, Пыталово и Куньинского муниципального округа звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банковских учреждений. Они предложили своим собеседникам во избежание серьезных финансовых потерь срочно перевести денежные средства на «безопасные счета», что те и сделали. А некоторых пользователей махинаторы ввели в заблуждение при осуществлении на популярных интернет-площадках операций купли-продажи товаров, в том числе монитора и мотоблока.

В итоге потерпевшие лишились в совокупности более двух миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.

