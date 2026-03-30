Трехквартирных жилой дом горел в Новосокольниках

Трехквартирных жилой дом горел на улице Бабахина в Новосокольниках 28 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

В 20:39 в трехквартирном жилом доме огонь повредил вешнюю облицовку. Причина, предположительно, – неосторожное обращение с огнем. На возгорание реагировали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.

А ранее, в 17:28, в деревне Дуброво Новоржевского округа сгорело бесхозное строение. Причиной, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали пять специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.