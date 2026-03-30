Псковичка получила условный срок за кражу денег с банковских карт бывшего мужа, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

Жительница Пскова находилась у своего бывшего супруга дома, где они распивали спиртные напитки. Убедившись, что за ее преступными действиями никто не наблюдает, она прошла в комнату, где с полки компьютерного стола забрала банковские карты.

Обвиняемая отдала банковские карты новому супругу. Он, не зная о ее намерениях, совершал покупки в магазинах Пскова и расплачивался украденными картами.

В результате потерпевшему мужчине был причинен ущерб в сумме 12 377 рублей 82 копейки.

Учитывая характеризующие данные местной жительницы и факт полного возмещения причиненного ущерба, принесение извинений бывшему мужу, раскаяние в содеянном, полное признание вины, суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал злоумышленницу виновной. Псковичке назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год. На основании статьи 73 УК РФ назначенное наказание будут считать условным с испытательным сроком 1 год.